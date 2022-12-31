Модрич: сказал Анчелотти, что я готов, но он оставил меня в запасе с «Вальядолидом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о возвращении в стан «сливочных» после чемпионата мира в Катаре.
«В четверг я присоединился к команде и был просто счастлив увидеть всех парней и людей из клуба спустя долгое время. Мы очень привязаны друг к другу. Карло Анчелотти спросил меня, в каком я состоянии, и я сказал ему, что хочу немедленно приступить к работе. Конечно, в первой игре с «Вальядолидом» он оставил меня на скамейке запасных и сказал, что я буду постепенно возвращаться в ритм. Нет проблем — я здесь, рядом, и всегда готов к новым вызовам и испытаниям», — приводит слова Модрича Sportske.
«Реал» Мадрид обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Бензема:
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- 31 декабря 2022
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