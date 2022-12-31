Сестра Роналду — об игроке: гордость моей жизни снова творит историю

Катя Авейру, сестра португальского нападающего Криштиану Роналду, отреагировала на переход игрока в «Аль-Насср».

«Гордость моей жизни… Снова творит историю...», — написала Катя Авейру в «сториз».

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» на 2,5 года. Футболист будет выступать за новую команду под седьмым номером. Португалец начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», однако позднее английский клуб расторг контракт с Роналду после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.



Сообщалось, что в новом клубе игрок будет зарабатывать около € 200 млн в год. € 90 млн относятся к гарантированной зарплате португальца, остальная сумма представляет собой доходы от рекламы. Коммерческие отчисления уже согласованы с представителями футболиста.