Игрок «Ньюкасла» вышел на поле в футболке с фамилией Пеле

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс почтил память ушедшего из жизни бразильского футболиста Пеле.
Перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» Гимарайнс вышел на поле в футболке с фамилией Пеле и росписью бразильского игрока.
Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологией. Футболист был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.
Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 31 декабря 2022
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