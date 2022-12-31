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Игрок «Ньюкасла» вышел на поле в футболке с фамилией Пеле

Игрок «Ньюкасла» вышел на поле в футболке с фамилией Пеле
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс почтил память ушедшего из жизни бразильского футболиста Пеле.

Перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» Гимарайнс вышел на поле в футболке с фамилией Пеле и росписью бразильского игрока.

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологией. Футболист был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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