«Люди не могут делать всё, что хотят». Шоу — о решении тен Хага оставить Рашфорда в запасе

Крайний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поддержал решение главного тренера Эрика тен Хага оставить форварда Маркуса Рашфорда в запасе на матч с «Вулверхэмптоном» (1:0) по дисциплинарным причинам.
«Я думаю, что в таком топ-клубе, как этот, должна быть дисциплина. Люди не могут делать всё, что хотят. Может быть, это было частью проблемы в прошлом, когда людям сходили с рук глупые мелочи.
“Менеджер [Эрик тен Хаг] принимает всё это во внимание, и мы понимаем, что если не будем поддерживать высокие стандарты, то попросту не будем играть», — приводит слова английского защитника talkSPORT.
Маркус Рашфорд вышел на поле по ходу встречи, в начале второго тайма, и сумел забить гол в ворота «Вулверхэмптона», который стал единственным в этом матче.
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