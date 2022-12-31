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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в домашнем матче АПЛ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» в домашнем матче АПЛ
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встречался с «Лидс Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 18:00 мск.

В первом тайме команды поровну владели мячом, однако именно у «сорок» были явные моменты для взятия ворот. «Ньюкасл» нанёс по воротам гостей девять ударов, из которых три были точными, в то время как «Лидс» сумел нанести только шесть ударов, но все пришлись мимо.

Во второй половине «Ньюкасл» полностью владел преимуществом, однако «Лидс» отражал опасные атаки соперника, надеясь на редкие контратаки. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
31 декабря 2022, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
Комментарии
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