Новый тренер «Пари НН» Горлов: будем вместе решать поставленные задачи

Артём Горлов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Пари НН».

«Лично для меня это большой шаг вперёд. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне, и в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

Нужно познакомиться с командой. Конечно же, я посмотрел все матчи «Пари НН» в этом сезоне, но более детальное знакомство с игроками произойдёт на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Пари НН» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача – создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.