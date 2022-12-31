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Новый тренер «Пари НН» Горлов: будем вместе решать поставленные задачи

Новый тренер «Пари НН» Горлов: будем вместе решать поставленные задачи
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Артём Горлов прокомментировал своё назначение на должность главного тренера «Пари НН».

«Лично для меня это большой шаг вперёд. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне, и в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

Нужно познакомиться с командой. Конечно же, я посмотрел все матчи «Пари НН» в этом сезоне, но более детальное знакомство с игроками произойдёт на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Пари НН» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача – создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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