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Модрич поделился эмоциями от приёма в Хорватии после завершения чемпионата мира

Модрич поделился эмоциями от приёма в Хорватии после завершения чемпионата мира
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Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от приёма на родине после завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира.

«Впечатления свежие и эмоционально сильные. Приём был, что тут говорить, фантастическим! Мы знали, что будут люди, но, честно говоря, не предполагали, что так много людей снова соберутся вместе из-за нас ночью, когда был сильный холод. Это действительно тронуло нас. Мы чувствуем искреннюю любовь наших людей, они любят нас. Они — наша сила и мотивация.

Что делать с кубками и медалями, если тебе не с кем поделиться этим счастьем? Когда мы видим, как все эти люди по-настоящему счастливы, что мы побеждаем, то лучше понимаем, в чём смысл того, что мы делаем», — приводит слова Модрича Sportske.

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