Модрич: не понимаю шумиху вокруг проведения ЧМ в Катаре. Сборная Хорватии была в восторге

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением об уровне организации чемпионата мира в Катаре.

«Для меня всё это было организовано просто супер. Честно говоря, я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения турнира в Катаре. Мы все говорили, что хотели, пели столько, сколько хотели. Приём был особенно приятным для парней, впервые испытавших его. Они были полны впечатлений, которые запомнят на всю жизнь — как и мы, пожилые люди.

Не понимаю, почему вокруг организации складывается какая-то история, которая рассказывается от нашего имени, а за нас делают какие-то выводы. Не понимаю, почему некоторые люди это делают. Сборная была в восторге от приёма!», — приводит слова Модрича Sportske.

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