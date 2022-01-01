Модрич объяснил, почему решил остаться в составе сборной после чемпионата мира в России

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, почему принял решение остаться в составе национальной команды после чемпионата мира в России, где его команда уступила в финале Франции (2:4).
«Я остался, потому что мне нравится сборная, и я верил, что смогу помочь ей. У меня также была уверенность в нашем составе. Если вы не чувствуете, что тренер, окружающая среда, общественность имеют такое же убеждение, что и у вас, тогда нет смысла оставаться на основе прошлых заслуг. В моём возрасте трудно смотреть на вещи в долгосрочной перспективе, поэтому я переходил от игры к игре, от действия к действию. Так я осознал, что с оптимизмом смотрю на участие в мундиале.
В квалификации, которая была не такой лёгкой, как кажется, мы росли как коллектив. В Лиге наций, которая была для нас кошмаром после чемпионата в России, мы выступили стильно. Победы в Париже и Копенгагене способствовали укреплению веры в то, что мы действительно снова сможем сделать что-то великое. Теперь, когда это было достигнуто, мы пока не знаем, насколько хорошо для Хорватии дважды за четыре года повторить завоевание медалей. Мы просто будем со временем осознавать масштабы своих достижений», — приводит слова Модрича Sportske.
В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022
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