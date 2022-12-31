Лионель Месси отдал больше всех голевых передач в рамках топ-5 лиг за 2022 год

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси отдал 20 результативных передач за свой клуб в Лиге 1 в 2022 году. Как сообщает статистический ресурс Opta Sport, это лучший показатель в топ-5 европейских лиг за календарный год.

При этом только в нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец сумел забить семь мячей и отдать 10 голевых передач. Также на его счету четыре гола и четыре результативных паса в пяти матчах Лиги чемпионов.

В данный момент Лионель Месси празднует победу в составе сборной Аргентины на чемпионате мира и вернётся в расположение клуба не раньше января. В его отсутствие парижский клуб уже успел сыграть матч французской Лиги 1 со «Страсбургом», в котором столичная команда с трудом одолела соперника со счётом 2:1 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.