Лионель Месси отдал больше всех голевых передач в рамках топ-5 лиг за 2022 год

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси отдал 20 результативных передач за свой клуб в Лиге 1 в 2022 году. Как сообщает статистический ресурс Opta Sport, это лучший показатель в топ-5 европейских лиг за календарный год.
При этом только в нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец сумел забить семь мячей и отдать 10 голевых передач. Также на его счету четыре гола и четыре результативных паса в пяти матчах Лиги чемпионов.
В данный момент Лионель Месси празднует победу в составе сборной Аргентины на чемпионате мира и вернётся в расположение клуба не раньше января. В его отсутствие парижский клуб уже успел сыграть матч французской Лиги 1 со «Страсбургом», в котором столичная команда с трудом одолела соперника со счётом 2:1 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.
- 31 декабря 2022
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