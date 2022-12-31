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«Локомотив»: пусть в 2023 году исполняются все ваши желания. Новых побед и достижений!

«Локомотив»: пусть в 2023 году исполняются все ваши желания. Новых побед и достижений!
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«Локомотив» опубликовал в социальных сетях пост в честь Нового года. Клуб поздравил болельщиков с праздником, поблагодарил за поддержку и пожелал им новых побед.

«Железнодорожники, поздравляем вас с наступающим Новым годом! 🎉🎄

Пусть в 2023 году исполняются все ваши желания, а каждый день дарит только положительные эмоции. Новых побед и достижений!

Спасибо за поддержку и веру в команду, красно-зелёная семья! До встречи в Черкизово», — говорится в сообщении «Локомотива».

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).

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