«Локомотив»: пусть в 2023 году исполняются все ваши желания. Новых побед и достижений!

«Локомотив» опубликовал в социальных сетях пост в честь Нового года. Клуб поздравил болельщиков с праздником, поблагодарил за поддержку и пожелал им новых побед.



«Железнодорожники, поздравляем вас с наступающим Новым годом! 🎉🎄



Пусть в 2023 году исполняются все ваши желания, а каждый день дарит только положительные эмоции. Новых побед и достижений!



Спасибо за поддержку и веру в команду, красно-зелёная семья! До встречи в Черкизово», — говорится в сообщении «Локомотива».

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).