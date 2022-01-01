Лионель Месси опубликовал эмоциональное новогоднее поздравление

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.
«Заканчивается год, который никогда не удастся забыть. Мечта, за которой я всегда гнался, наконец-то исполнилась. Но это бы ничего не стоило, если бы не тот факт, что я могу разделить успех со своей чудесной семьёй — лучшей из всех возможных — и друзьями, которые всегда меня поддерживают. С теми, кто заставлял меня подняться каждый раз, когда я падал.
Также хотел бы отметить всех людей, которые следят за мной и поддерживают меня. Иметь возможность разделить с вами этот путь просто потрясающе. Добиться того, что мне удалось, было бы невозможно без той поддержки, которую я получил от всех людей моей страны, а также Парижа, Барселоны и многих других городов и стран, откуда я получаю столько любви. Надеюсь, что этот год был чудесным для каждого, и желаю всем вам здоровья, сил, чтобы вы продолжали быть счастливыми в 2023-м. Всех обнимаю!» — написал Месси в соцсетях.
Фото: Из личного архива
- 1 января 2023
-
00:50
-
00:45
-
00:05
- 31 декабря 2022
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:26
-
22:03
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:25
-
19:19
-
19:13
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
18:02
-
18:02
-
18:00
-
17:59