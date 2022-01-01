Лионель Месси опубликовал эмоциональное новогоднее поздравление

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.



«Заканчивается год, который никогда не удастся забыть. Мечта, за которой я всегда гнался, наконец-то исполнилась. Но это бы ничего не стоило, если бы не тот факт, что я могу разделить успех со своей чудесной семьёй — лучшей из всех возможных — и друзьями, которые всегда меня поддерживают. С теми, кто заставлял меня подняться каждый раз, когда я падал.



Также хотел бы отметить всех людей, которые следят за мной и поддерживают меня. Иметь возможность разделить с вами этот путь просто потрясающе. Добиться того, что мне удалось, было бы невозможно без той поддержки, которую я получил от всех людей моей страны, а также Парижа, Барселоны и многих других городов и стран, откуда я получаю столько любви. Надеюсь, что этот год был чудесным для каждого, и желаю всем вам здоровья, сил, чтобы вы продолжали быть счастливыми в 2023-м. Всех обнимаю!» — написал Месси в соцсетях.

Фото: Из личного архива