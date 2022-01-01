Александр Овечкин поздравил ФК «Динамо» с Новым годом
Поделиться
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил московский футбольный клуб «Динамо» с Новым годом.
«Всем привет. Это Александр Овечкин. Хочу поздравить футбольный клуб «Динамо» (Москва) с Новым годом. Пожелать успехов, любви, здоровья, удачи. И, самое главное, без травм. Новых побед!» — сказал Овечкин в видео, опубликованном пресс‑службой «Динамо».
«Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 1/4 финала Кубка России команду ждёт двухматчевое противостояние с «Крыльями Советов» (игры пройдут 22 февраля и 1 марта).
В эти минуты Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Монреалем».
Комментарии
- 1 января 2023
-
00:50
-
00:45
-
00:05
- 31 декабря 2022
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:26
-
22:03
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:25
-
19:19
-
19:13
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
18:02
-
18:02
-
18:00
-
17:59
Партнерский контент