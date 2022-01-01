Александр Овечкин поздравил ФК «Динамо» с Новым годом

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил московский футбольный клуб «Динамо» с Новым годом.



«Всем привет. Это Александр Овечкин. Хочу поздравить футбольный клуб «Динамо» (Москва) с Новым годом. Пожелать успехов, любви, здоровья, удачи. И, самое главное, без травм. Новых побед!» — сказал Овечкин в видео, опубликованном пресс‑службой «Динамо».

«Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 1/4 финала Кубка России команду ждёт двухматчевое противостояние с «Крыльями Советов» (игры пройдут 22 февраля и 1 марта).

В эти минуты Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Монреалем».