Евгений Коноплянка: в Польше хороший чемпионат, мне интересно с ними играть

Украинский вингер «Краковии» Евгений Коноплянка оценил уровень чемпионата Польши.
«Это плюс-минус украинский чемпионат. Возьмём середину – «Заря», «Ворскла», «Александрия». Здесь похожие команды, они все такие.
Почему я назвал эти клубы – это непростые команды, с ними тяжело играть всем. Посмотрите на «Динамо», «Шахтёр», «Днепр-1» тот же. Днепряне стараются играть в пас, строить игру, а тут как в последний раз играют в футбол.
Все ценят его, отдаются, дисциплина. У них всё это есть. Ну, мастерство… Оно тоже есть, вот идут такие команды, как «Лех», «Ракув» сейчас.
Довольно хороший чемпионат, мне интересно с ними играть. Но когда только я пришёл, мне нужно было привыкнуть. Думал, куда я попал. Потребовалось время для адаптации.
Болельщики очень азартны, на каждый матч приходят больше чем пол стадиона, это точно. Если топ-игра, то это почти полный стадион. Всегда болеют, молодцы. Нет такого, что мы уступаем, а они убегают: «Играйте дальше сами», — сказал Коноплянка в эфире You-Tube канала «Влада Седан».
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