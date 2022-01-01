Евгений Коноплянка: в Польше хороший чемпионат, мне интересно с ними играть

Украинский вингер «Краковии» Евгений Коноплянка оценил уровень чемпионата Польши.

«Это плюс-минус украинский чемпионат. Возьмём середину – «Заря», «Ворскла», «Александрия». Здесь похожие команды, они все такие.

Почему я назвал эти клубы – это непростые команды, с ними тяжело играть всем. Посмотрите на «Динамо», «Шахтёр», «Днепр-1» тот же. Днепряне стараются играть в пас, строить игру, а тут как в последний раз играют в футбол.



Все ценят его, отдаются, дисциплина. У них всё это есть. Ну, мастерство… Оно тоже есть, вот идут такие команды, как «Лех», «Ракув» сейчас.



Довольно хороший чемпионат, мне интересно с ними играть. Но когда только я пришёл, мне нужно было привыкнуть. Думал, куда я попал. Потребовалось время для адаптации.



Болельщики очень азартны, на каждый матч приходят больше чем пол стадиона, это точно. Если топ-игра, то это почти полный стадион. Всегда болеют, молодцы. Нет такого, что мы уступаем, а они убегают: «Играйте дальше сами», — сказал Коноплянка в эфире You-Tube канала «Влада Седан».

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