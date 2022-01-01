Marca: Роналду надеялся на предложение «Реала», находясь на базе клуба после ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду, который перешёл в саудовский «Аль-Насср», рассчитывал получить предложение от мадридского «Реала», сообщает Marca.

По сведениям источника, 37-летний португалец ожидал звонка от руководства клуба касательно возможного сотрудничества, когда вернулся на базу команды в Вальдебебас для поддержания формы. При этом отмечается, что сам форвард понимал низкие шансы на возвращение к топовому европейскому уровню.

Окончательное решение Роналду принял после того, как «Аль-Нассру» удалось решить внутренние кадровые проблемы для заключения рекордного договора с форвардом до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом клубе Роналду будет зарабатывать около € 200 млн в год. € 90 млн — гарантированная зарплата португальца, остальная сумма представляет собой доходы от рекламы. Коммерческие отчисления уже согласованы с представителями футболиста.

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