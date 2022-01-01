Артета: наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча с «Брайтоном». Канониры одержали победу со счётом 4:2.

«Это важная победа, и я счастлив! Это действительно непростое место, где приходится играть, и у соперника хорошая команда, с хорошим тренером. Они усложнили нам задачу, а мы усложнили задачу им. Я думаю, что мы были превосходны в атаке, особенно когда у нас было пространство. Они слишком раскрывались, и мы максимально использовали это.



Затем у нас были отрезки, когда начались проблемы и пришлось окопаться у своих ворот. Мы об этом уже говорили. Были моменты, когда мы должны были играть лучше, чтобы избежать неприятностей. Но наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание», — сказал Артета на пресс-конференции после игры.