Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание

Артета: наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча с «Брайтоном». Канониры одержали победу со счётом 4:2.

«Это важная победа, и я счастлив! Это действительно непростое место, где приходится играть, и у соперника хорошая команда, с хорошим тренером. Они усложнили нам задачу, а мы усложнили задачу им. Я думаю, что мы были превосходны в атаке, особенно когда у нас было пространство. Они слишком раскрывались, и мы максимально использовали это.

Затем у нас были отрезки, когда начались проблемы и пришлось окопаться у своих ворот. Мы об этом уже говорили. Были моменты, когда мы должны были играть лучше, чтобы избежать неприятностей. Но наше обучение продолжается, и каждая игра — это серьёзное испытание», — сказал Артета на пресс-конференции после игры.

Новость по теме
«Арсенал» обыграл на выезде «Брайтон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023