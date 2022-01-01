Уорд-Праус забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. До рекорда Бекхэма — 3 мяча

Футболист «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус реализовал штрафной удар в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом».

Мяч, забитый на 56-й минуте встречи, стал для игрока 15-м голом со штрафного удара в АПЛ. Рекордсменом по количеству голов со штрафных ударов в АПЛ является экс-игрок Дэвид Бекхэм. На его счету 18 мячей.

Гол Джеймса Уорд-Прауса не принёс «Саутгемптону» очки. В первом тайме игрок забил в свои ворота, а на 88-й минуте игрок «Фулхэма» Жоау Палинья забил победный мяч.

«Саутгемптон» располагается на последнем месте в АПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. «Фулхэм» занимает седьмое место с 25 очками. В следующем матче «Саутгемптон» сыграет с «Ноттингемом», а «Фулхэм» — с «Лестером».