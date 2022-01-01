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Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в ночном клубе

Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в ночном клубе
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Бразильский защитник Дани Алвес оказался в центре секс-скандала во время отдыха в Барселоне. Об этом сообщает ABC.

Женщина утверждает, что подверглась домогательствам со стороны 39-летнего футболиста в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Она обратилась в полицию и сообщила, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Полиция начала расследование.

В окружении Алвеса отрицают обвинения. По их словам, экс-защитник «Барселоны» находился в ночном клубе совсем недолго и за это время ничего не произошло.

Дани Алвес выступает за мексиканскую команду «Пумас». Ранее футболист играл в составе «Барселоны». Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Abc.es

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