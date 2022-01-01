Marca: агент Мендеш не участвовал в оформлении перехода Роналду в «Аль‑Насср»

Агент португальского нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш не принимал участия в переговорах по трансферу футболиста в саудовский «Аль-Насср», утверждает Marca.
Вместо Мендеша условия контракта и предложение «Аль-Нассра» с руководством клуба обсуждал Рикарду Регуфе, который считается доверенным лицом Роналду. Ранее сообщалось, что отношения между форвардом и его агентом ухудшились на фоне разногласий относительно того, где игроку стоит продолжить карьеру.
37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» на 2,5 года. Футболист будет выступать за новую команду под седьмым номером. Португалец начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», однако позднее английский клуб расторг контракт с Роналду после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.
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