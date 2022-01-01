Роман Широков рассказал, что пожелал бы российскому футболу в 2023 году

Бывший футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков пожелал сборной в наступившем году играть с европейскими национальными командами.
«В 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену. Тут вопросов не должно быть: нужно вернуться в европейскую систему координат», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако данный вопрос был отложен уже второй раз.
- 1 января 2023
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