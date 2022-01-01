Андрей Чернышов подтвердил, что возглавил сербский клуб «Раднички»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов возглавил сербский клуб «Раднички».

«Вот и подошёл к концу мой творческий отпуск. Снова в путь, новая команда, «старая» страна. Поздравляю вас с Новым, 2023 годом. Желаю всего самого наилучшего. Пусть сбудутся все ваши желания. Мои уже начали сбываться. Я вернулся в Европу. Возглавил «Раднички» Белград из первой лиги. Так что верьте, загадывайте и всё получится», — написал Чернышов в своём телеграм-канале.

Российский специалист возглавил индийский футбольный клуб «Мохаммедан» в мае 2021 года, однако покинул его спустя несколько месяцев. После этого команда выиграла трофей в Калькуттской футбольной лиге (чемпионат проводится в штате Западная Бенгалия).