Кафельников: Абаскаль — чистый шабашник. Какую он игру построил?

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль чистый шабашник. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению», — цитирует Кафельникова «РИА Новости Спорт».
Ранее сообщалось, что Абаскаль может возглавить «Севилью», в ней он начинал также свою тренерскую карьеру. «Спартак» испанец возглавил летом 2022 года.
Прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге команда завершила на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.
- 1 января 2023
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