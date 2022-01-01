Дмитрий Кузнецов: пусть в 2023 году будет мир. И всё вернётся на круги своя
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов пожелал сборной России в наступившем году играть с европейскими национальными командами.
«Желаю, чтобы Россия вернулась в Европу и была востребованной. Хочется сделать боеспособную команду, которая сможет конкурировать с лучшими сборными Европы. Желаю, чтобы про нас говорили, что мы зря не участвовали в европейских турнирах столько времени.
Пусть в 2023 году будет мир. И всё вернётся на круги своя», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.
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