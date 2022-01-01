Геннадий Орлов опубликовал новогоднее поздравление

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поздравил жителей России с Новым годом.

«Дорогие друзья нашей футбольной столицы и вообще все члены нашей замечательной футбольной семьи! Я искренне хочу поздравить вас всех с Новым годом. Хочу пожелать исполнения мечт и здоровья вам и вашим близким. Мы, русские люди, очень любим праздник Новый год. Футбольных побед и хорошего настроения», — сказал Орлов в обращении.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако данный вопрос был отложен уже второй раз.