Источник: Абаскаль хочет купить защитника «Бенфики» Тавареша в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль заинтересован в приобретении защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Об этом сообщает Metaratings.



По информации источника, игрок не видит ничего плохого в переезде в Россию. В текущем сезоне Тавареш не провёл ни одной игры в составе португальского клуба из-за травмы, сейчас он тренируется по индивидуальной программе. Абаскаль пересекался с Таварешом во время работы в «Базеле». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн.

Прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге команда завершила на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

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