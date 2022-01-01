Мадридский «Атлетико» хочет подписать Кевина Де Брёйне
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Об этом сообщает Todо Fichajes.
Контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году, и игрок может не продлить соглашение. Люди из окружения футболиста сообщают, что он хотел бы уйти из команды и попробовать себя в испанском клубе. Мадридский «Атлетико» является наиболее вероятным вариантом. Клуб может позволить себе покупку, несмотря на 80-миллионную стоимость игрока.
Кевин Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. Игрок четырежды становился чемпионом Англии. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги футболист принял участие в 16 матчах, отметившись тремя голами и 10 голевыми передачами.
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