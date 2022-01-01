Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Брестом»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на домашний матч 17-го тура чемпионата Франции с «Брестом».
Состав «Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Энрике, Фофана, Камара, Диатта, Бен-Сегир, Головин, Эмболо.
После 16 туров чемпионата Франции нынешнего сезона «Монако» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В предыдущей игре монегаски обыграли «Осер» со счётом 3:2. В той игре Александр Головин отметился результативной передачей. «Брест» занимает в чемпионате 17-е место. Команда набрала 13 очков. В предыдущем матче «Брест» уступил «Лиону» со счётом 2:4.
В нынешнем сезоне Александр Головин отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами в 15 матчах чемпионата Франции.
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