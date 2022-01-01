Гвардиола — о матче с «Эвертоном»: судьи нарушают ритм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре с «Эвертоном», которая завершилась вничью (1:1).
«Я говорил, что они будут играть, как «Брентфорд», – с длинными забросами, с переходами вперёд. Мы не расставились хорошо, и Грэй забил великолепный гол, так что поздравляю их. Тяжело, когда у соперника девять человек [за линией мяча], но таков наш стиль игры. У нас были шансы на последних минутах первого и второго тайма.
Результат получился неожиданным, но это футбол. Мы сделали всё для победы. Судьи нарушают ритм, но в целом мы сделали всё. Это Премьер-лига. Это стратегия соперника, и если судья не вмешивается, то я не могу повлиять на рефери. Будет трудно, но мы очень хорошо играли с момента возвращения с чемпионата мира», – сказал Гвардиола после матча.
- 1 января 2023
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