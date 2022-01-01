Евгений Алдонин: желаю, чтобы в новом году молодые российские футболисты заявили о себе

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин заявил, что в наступившем году хочет увидеть множество талантливых молодых российских футболистов.



«В новом году желаю российскому футболу новых открытий, чтобы молодые российские футболисты заявили о себе: причём в разных клубах — и в регионах, и в столице. Хочется увидеть и услышать новые имена», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако этот вопрос был отложен уже второй раз.