Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Алдонин: желаю, чтобы в новом году молодые российские футболисты заявили о себе

Евгений Алдонин: желаю, чтобы в новом году молодые российские футболисты заявили о себе
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин заявил, что в наступившем году хочет увидеть множество талантливых молодых российских футболистов.

«В новом году желаю российскому футболу новых открытий, чтобы молодые российские футболисты заявили о себе: причём в разных клубах — и в регионах, и в столице. Хочется увидеть и услышать новые имена», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако этот вопрос был отложен уже второй раз.

Новость по теме
Роман Широков рассказал, что пожелал бы российскому футболу в 2023 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023