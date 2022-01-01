Каземиро: Рашфорд способен быть одним из пяти лучших игроков в мире
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро оценил игру партнёра по команде Маркуса Рашфорда.
«Буду с вами предельно честен, меня очень удивило, что из себя представляет Рашфорд как игрок. По моему мнению, и в особенности с учётом того, что я знаю этого футболиста и вне поля, Рашфорд может быть одним из пяти лучших игроков мира, если у него всё хорошо», — приводит слова Каземиро ESPN.
В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Маркус Рашфорд забил шесть голов и отдал три голевые передачи в 16 матчах. Он также принял участие в ЧМ-2022 в составе сборной Англии и дошёл до четвертьфинала турнира.
Вчера, 31 декабря, Рашфорд принёс победу «МЮ» в игре с «Вулверхэмптоном». Его гол стал единственным в матче.
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