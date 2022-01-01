Сака: Эдегор — дирижёр «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака поделился впечатлениями от выступления хавбека «канониров» Мартина Эдегора.

«Мартин Эдегор в этом сезоне играет великолепно, он наш дирижёр. Я им восхищаюсь. В матче с «Эвертоном» мы старались, сосредоточивались на своей игре», – цитирует Саку BBC.

В текущем сезоне в 16 играх английской Премьер-лиги Сака забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Он был вызван в сборную Англии на ЧМ-2022. На нём он провёл четыре игры, в них он трижды поразил ворота соперника.

Норвежец принял участие в 15 матчах национального первенства, в них он забил семь мячей и и отдал пять ассистов. «Пушкари» лидируют в соревнованиях, на их счету 43 очка после 16 встреч.

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