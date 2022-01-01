Сака — лучший по системе «гол+пас» среди игроков U21 в топ-5 лиг, Кварацхелия — седьмой

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака совершил максимальное количество результативных действий среди игроков младше 21 года в пяти сильнейших европейских лигах в 2022 году.



На его счету 11 голов, ещё девять раз он ассистировал партнёрам. В тройку лучших также попали Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии» (11 голов, семь передач) и бразильский форвард «Реала» Родриго (восемь мячей, семь передач).



Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия в этом рейтинге занял седьмую позицию (шесть мячей и пять передач).

Букайо Сака принимал участие в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Англии. В четырёх матчах турнира он сумел забить три мяча. Команда Гарета Саутгейта завершила выступление на турнире в четвертьфинале, уступив Франции — 1:2.

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