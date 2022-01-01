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Андрей Червиченко: в 2023 году желаю всему миру успокоения, чтобы жили в гармонии

Андрей Червиченко: в 2023 году желаю всему миру успокоения, чтобы жили в гармонии
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чего бы хотел пожелать стране в наступившем 2023 году.

«Желаю не только футболу, но и всей стране и миру успокоения, чтобы всё устаканилось и все жили в гармонии. Хотелось бы, чтобы спорт не являлся частью политики. К сожалению, сейчас в спорте политики не то что много, а прямо с перебором. Надо делать какие-то усилия, чтобы возвращаться и быть такими же влиятельными в спорте, как это было в СССР», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в феврале минувшего года сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Карпина должна была сыграть в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но была лишена этой возможности.

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