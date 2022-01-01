Александр Самедов ответил, чего пожелал бы российскому футболу в 2023 году
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал, чего желает российскому футболу в наступившем 2023 году.
«В 2023 году желаю российскому футболу процветания, чтобы как можно скорее была возможность играть на мировой арене. В Европе или Азии — не отвечу. Но самое главное, чтобы такая возможность была», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
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