Фердинанд: никто не заслужил права уехать в неконкурентную лигу больше, чем Криштиану

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».



«Многие игроки завершали карьеру в Америке — тот же Дэвид Бекхэм. Да, не лучший конец, но он заработал денег и завершил карьеру в средней по конкуренции лиге, а если речь заходит о Саудовской Аравии в этом ключе, то об этом говорят как о позоре.



Отстаньте от Роналду, он хочет познать новую культуру, дать отдохнуть семье и порадовать её. Ко всем нужно относиться одинаково. Все остальные игроки, которые уехали в менее конкурентные лиги, слышали, что они заслужили это право, но ни один футболист не заслужил этого права больше, чем он», – цитирует Фердинанда Daily Mail.

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