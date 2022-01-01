Кобелев: желаю российскому футболу в 2023 году, чтобы нашу изоляцию наконец прекратили
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев пожелал российским клубам и сборной России в наступившем году играть с командами из других стран и преодолеть международную изоляцию.
«Желаю российскому футболу в 2023 году, чтобы нашу изоляцию наконец прекратили», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола. На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который проходил 30 декабря, могли объявить о решении перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако этот вопрос был отложен уже второй раз.
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