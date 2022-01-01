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«Тоттенхэм» на своём поле уступил «Астон Вилле»

«Тоттенхэм» на своём поле уступил «Астон Вилле»
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Сегодня, 1 января, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт «Астон Вилла» открыла во втором тайме. Голом отметился Эмилиано Буэндия, голевой пас отдал Олли Уоткинс. В скором времени Дуглас Луис укрепил преимущество команды Унаи Эмери. Джон Макгинн записал на свой счёт результативную передачу. Игроки получили семь жёлтых карточек. «Горчичники» были показаны четырём подопечным Антонио Конте, остальные предупреждения получили «львы».

После 17 туров «шпоры» располагаются на пятом месте в турнире. Команда Антонио Конте набрала 30 очков. Бирмингемцы (21) занимают 12-ю строчку.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 50'   0:2 Луис – 73'
Комментарии
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