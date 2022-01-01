Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Брестом»

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Брест». Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.
Единственный мяч хозяев на 54-й минуте забил российский полузащитник хозяев Александр Головин.
Победа позволила команде Филиппа Клемана набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Брест» (13) – на 17-й позиции.
В другом матче игрового дня «Тулуза» обыграла «Аяччо» со счётом 2:0.
Оба гола были забиты во втором тайме: спустя минуту после перерыва Брехт Дежагере ассистировал Рафаэлу Ратану, который открыл счёт. На 62-й минуте уже Ратан отдал передачу на Дежагере, а тот удвоил преимущество хозяев.
«Тулуза» набрала 12 очков и поднялась на 12-ю позицию, «Аяччо» (15) – на 16-м месте.
- 1 января 2023
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