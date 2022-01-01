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Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Брестом»

Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Брестом»
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» принимал «Брест». Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.

Единственный мяч хозяев на 54-й минуте забил российский полузащитник хозяев Александр Головин.

Победа позволила команде Филиппа Клемана набрать 33 очка и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Брест» (13) – на 17-й позиции.

Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Головин – 54'

В другом матче игрового дня «Тулуза» обыграла «Аяччо» со счётом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме: спустя минуту после перерыва Брехт Дежагере ассистировал Рафаэлу Ратану, который открыл счёт. На 62-й минуте уже Ратан отдал передачу на Дежагере, а тот удвоил преимущество хозяев.

«Тулуза» набрала 12 очков и поднялась на 12-ю позицию, «Аяччо» (15) – на 16-м месте.

Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
2 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Ратан – 46'   2:0 Дежагере – 62'
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