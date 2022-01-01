«Клермон» в концовке матча Лиги 1 вырвал победу у «Лиона»

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» принимал «Клермон». Команды встречались на лионском стадионе «Групама». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит в концовке встречи – точный удар по воротам «Лиона» нанёс Мухаммед Чам Сарачевич, реализовавший пенальти на 86-й минуте. Отметим, что он появился на поле на 72-й минуте.
Фраппар по ходу встречи вынесла игрокам команд четыре предупреждения – в составе «Лиона» жёлтую карточку получил Саэль Кумбеди, у гостей были предупреждены Матеуш Ветеска, Саиф-Эдин Хауи и Мухаммед Чам Сарачевич.
«Клермон» благодаря победе набрал 22 очка, поднялся на девятую строчку и приблизился к «Лиону» (восьмое место), сократив отставание до двух баллов.
- 1 января 2023
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