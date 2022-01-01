Гаджи Гаджиев: желаю, чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID

Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2023 году.
«Российскому футболу в новом году желаю, чтобы продолжало развиваться направление, которое нарисовалось в 2022 году. Оно связано с более эмоциональным и ответственным отношением к игре: всё это образовалось и создалось после того, как значительная группа легионеров уехала. Игры стали более динамичными, азартными, стало больше борьбы и самоотдачи. Одна из причин изменения в лучшую сторону — влились молодые россияне. Ещё одна из причин — появились новые команды. Тот же самый «Оренбург» очень хорошо играет.
Ещё одно пожелание – чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей! Понимаю, что на стадионе должен быть порядок… Ответственные лица и принимающие стороны должны контролировать процесс. Но в то же время есть немало замечаний к Fan ID. Хотелось бы, чтобы было найдено какое-то промежуточное решение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 1 января 2023
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