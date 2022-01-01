«Аль-Наср» заинтересован в трансфере Модрича. Хорват хочет остаться в «Реале»

Клуб «Аль-Наср», игроком которого в конце минувшего года стал португальский форвард Криштиану Роналду, намерен укрепить свой состав и другими звёздами европейского футбола. Теперь саудовцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича, сообщает Marca.
По информации источника, Модрич получил предложение от «Аль-Насра», однако он рассчитывает провести в стане «сливочных» ещё как минимум один сезон и не намерен рассматривать другие предложения.
В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провёл за мадридцев 14 встреч, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось об интересе «Аль-Насра» к другому игроку, который долгое время был одноклубником Модрича и Роналду в «Реале», – защитнику «ПСЖ» Серхио Рамосу.
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