Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч лидеров Лиги 1 с «Лансом»
Поделиться
Сегодня, 1 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют лидеры первенства – «Ланс» примет «ПСЖ». Команды встретятся на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток главного арбитра Жерома Бризара прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Айдара, Салис Самед, Морис, Франковски, Фофана, Сотока, Опенда. Запасные: Лабьё, Ле Кардинал, Бура, Лека, Мачадо, Онана, Поремба, Саид, Фортеш.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Мукиэле, Верратти, Перейра, Руис, Солер, Мбаппе, Экитике. Запасные: Хусни, Бернат, Битшиабу, Витинья, Гарби, Заир-Эмери, Навас, Рико, Сарабия.
В активе парижан 44 очка. У «Ланса», их ближайшего преследователя, 37 баллов.
Комментарии
- 1 января 2023
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:27
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:56
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:02
-
17:51
-
17:45
-
17:28
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:52
Партнерский контент