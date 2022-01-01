Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч лидеров Лиги 1 с «Лансом»

Сегодня, 1 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют лидеры первенства – «Ланс» примет «ПСЖ». Команды встретятся на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток главного арбитра Жерома Бризара прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.



«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Айдара, Салис Самед, Морис, Франковски, Фофана, Сотока, Опенда. Запасные: Лабьё, Ле Кардинал, Бура, Лека, Мачадо, Онана, Поремба, Саид, Фортеш.



«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Мукиэле, Верратти, Перейра, Руис, Солер, Мбаппе, Экитике. Запасные: Хусни, Бернат, Битшиабу, Витинья, Гарби, Заир-Эмери, Навас, Рико, Сарабия.

В активе парижан 44 очка. У «Ланса», их ближайшего преследователя, 37 баллов.