Силкин: в 2023 году пожелал бы российскому футболу развития — мы утеряли свои позиции

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что в 2022 году российский футбол потерял свои позиции.



«В 2023 году пожелал бы российскому футболу развития — мы утеряли свои позиции. Нужно начинать с детского футбола, чтобы было больше воспитанников. Ребята должны быть лучше обучены, чтобы в будущем смогли играть в престижных клубах. Если посмотреть на Бельгию, у которой численность населения плюс-минус похожа с Москвой… Зато уровень футболистов — огромный. Подготовка резервов у них на очень серьёзном уровне. Самое главное — есть качество. Как раз этого нам и не хватает», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.