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Более 20 камерунских игроков провалили тест на возраст перед квалификацией на КАН U17

Более 20 камерунских игроков провалили тест на возраст перед квалификацией на КАН U17
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Более 20 игроков из юношеской сборной Камеруна не сумели пройти МРТ-тесты, необходимые для установления возраста. Об этом сообщает сайт Камерунской федерации футбола.

«Камерунская федерация футбола (FECAFOOT) информирует общественность о том, что в преддверии подготовки к турниру UNIFFAC Limbe 2023, квалификации на следующий чемпионат африканских наций до 17 лет, 21 игрок из 30, находящихся в составе команды, не прошёл проверку МРТ-тестами.

Эти футболисты были немедленно выведены из состава команды. Поиски игроков для их замены уже ведутся. Это строгие указания президента FECAFOOT, они направлены на то, чтобы положить конец фальсификации актов гражданского состояния, которые в прошлом запятнали имидж камерунского футбола.

Наша федерация призывает всех участников педагогического процесса обеспечить соблюдение возрастных категорий», — гласит заявление пресс-службы организации.

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