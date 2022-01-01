Джейми Каррагер: хочу, чтобы «Арсенал» продолжил в том же духе и забрал титул

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что хотел бы увидеть победу «Арсенала» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на семь очков.
«Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу. За то время, что я работаю экспертом, «Арсенал» был не особенно хорош и я вынужден был относиться к ним довольно негативно.
Но взгляните на их старт сезона: одно поражение, одна ничья, к тому же они не заслуживали поражения в том матче.
Приятно видеть другую команду, это совсем другая история. Мне очень нравится, какую работу проделал Артета. В его команде молодые игроки, у которых много энергии, они играют быстро и интересно. Когда идёт их матч, вам хочется за ним наблюдать. Я хочу, чтобы они продолжили в том же духе и забрали титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Топ-10 футболистов, проведших карьеру в одном клубе
- 2 января 2023
-
00:15
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:27
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:56
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:02
-
17:51