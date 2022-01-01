Джейми Каррагер: хочу, чтобы «Арсенал» продолжил в том же духе и забрал титул

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что хотел бы увидеть победу «Арсенала» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на семь очков.



«Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу. За то время, что я работаю экспертом, «Арсенал» был не особенно хорош и я вынужден был относиться к ним довольно негативно.



Но взгляните на их старт сезона: одно поражение, одна ничья, к тому же они не заслуживали поражения в том матче.



Приятно видеть другую команду, это совсем другая история. Мне очень нравится, какую работу проделал Артета. В его команде молодые игроки, у которых много энергии, они играют быстро и интересно. Когда идёт их матч, вам хочется за ним наблюдать. Я хочу, чтобы они продолжили в том же духе и забрали титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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