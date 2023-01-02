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«ПСЖ» без Месси и Неймара проиграл «Лансу» в матче лидеров Лиги 1

«ПСЖ» без Месси и Неймара проиграл «Лансу» в матче лидеров Лиги 1
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Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались лидеры турнира – «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» принимал «ПСЖ». Столичный гранд не смог ничего противопоставить оппоненту – хозяева победили со счётом 3:1.

«Ланс» удачно начал матч: уже на пятой минуте Пшемыслав Франковски вывел свою команду вперёд. Парижане уступали в счёте всего три минуты – форвард Уго Экитике, который вышел в основном составе в отсутствие звёзд «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара, восстановил равенство на табло. На исходе получаса игры «Ланс» вновь повёл: Секо Фофана ассистировал Луа Опенде, который был точен. В начале второго тайма Алексис Клод-Морис укрепил преимущество хозяев. До конца игры счёт не изменился.

Благодаря этому результату «Ланс» набрал 40 очков и сократил отставание от парижского клуба до четырёх баллов.

Франция - Лига 1. 17-й тур
01 января 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Франковски – 5'   1:1 Экитике – 8'   2:1 Опенда – 28'   3:1 Клод-Морис – 48'
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