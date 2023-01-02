«ПСЖ» впервые проиграл в этом сезоне

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались лидеры турнира – «Ланс» на стадионе «Боллар-Делелис» принимал «ПСЖ». Столичный гранд не смог ничего противопоставить оппоненту – хозяева победили со счётом 3:1.



Таким образом, клуб из Парижа впервые уступил в этом сезоне. В Лиге 1 до этой встречи «ПСЖ» выиграл 14 матчей и 2 раза сыграл вничью. В розыгрыше Лиги чемпионов парижане четырежды смогли обыграть соперников и 2 раза поделили очки.



«Ланс» удачно начал матч: уже на пятой минуте Пшемыслав Франковски вывел свою команду вперёд. Парижане уступали в счёте всего три минуты – форвард Уго Экитике восстановил равенство на табло. На исходе получаса игры «Ланс» вновь повёл: Секо Фофана ассистировал Луа Опенде, который был точен. В начале второго тайма Алексис Клод-Морис укрепил преимущество хозяев. До конца игры счёт не изменился.



Благодаря этому результату «Ланс» набрал 40 очков и сократил отставание от лидирующего «ПСЖ» до четырёх баллов.

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