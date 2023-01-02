Лоран Блан выступил инициатором приглашения Ловрена в «Лион»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен переходит в «Лион».
Инициатором приглашения 33-летнего хорвата выступил главный тренер французской команды Лоран Блан, сообщает Calciomercato.
Руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.
Защитник, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Новость по темеИсточник: Ловрен перейдёт в «Лион» за € 2 млн
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