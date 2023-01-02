Лоран Блан выступил инициатором приглашения Ловрена в «Лион»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен переходит в «Лион».



Инициатором приглашения 33-летнего хорвата выступил главный тренер французской команды Лоран Блан, сообщает Calciomercato.



Руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.



Защитник, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.



Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.