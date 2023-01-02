Корниленко выделил главные итоги 2022 года для «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о главных итогах 2022 года для команды и передал болельщикам команды пожелания на 2023 год.
«Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас можно сказать о нашем восьмом месте в прошлом сезоне, о том, что наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший симпатичный футбол – наш стиль узнаваем. Болельщикам в 2023 году хочется пожелать хорошего настроения, чтобы у нас исполнялись все мечты и желания. Желаю всегда болеть за «Крылья», а мы постараемся их всегда радовать», – приводит слова Корниленко Metaratings.
В прошедшем сезоне 2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России и показали лучший результат клуба с 2008 года, когда под руководством Леонида Слуцкого самарцы стали шестыми. На зимний перерыв в текущем сезоне «Крылья» ушли на 11-й позиции в РПЛ.
- 2 января 2023
-
04:52
-
04:28
-
04:05
-
03:41
-
02:59
-
02:36
-
01:40
-
01:28
-
01:16
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:00
- 1 января 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:54
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:27
-
19:09