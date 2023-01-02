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Корниленко выделил главные итоги 2022 года для «Крыльев Советов»

Корниленко выделил главные итоги 2022 года для «Крыльев Советов»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о главных итогах 2022 года для команды и передал болельщикам команды пожелания на 2023 год.

«Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас можно сказать о нашем восьмом месте в прошлом сезоне, о том, что наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший симпатичный футбол – наш стиль узнаваем. Болельщикам в 2023 году хочется пожелать хорошего настроения, чтобы у нас исполнялись все мечты и желания. Желаю всегда болеть за «Крылья», а мы постараемся их всегда радовать», – приводит слова Корниленко Metaratings.

В прошедшем сезоне 2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в чемпионате России и показали лучший результат клуба с 2008 года, когда под руководством Леонида Слуцкого самарцы стали шестыми. На зимний перерыв в текущем сезоне «Крылья» ушли на 11-й позиции в РПЛ.

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