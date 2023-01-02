Массимо Каррера: мне бы было интересно тренировать сборную России
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Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, хотел бы он тренировать сборную России.
«В первую очередь поздравляю всех с Новым годом! Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Итальянский специалист Массимо Каррера покинул «Спартак» в 2018 году. При нем клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Прошлый сезон в РПЛ красно-белые завершили на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.
Ближайший официальный матч у команды Гильермо Абаскаля состоится 22 февраля 2023 года в рамках Кубка России с «Локомотивом».
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